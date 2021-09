Foot - Mercato

Mercato : Ce coup de gueule sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 septembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Désireux de quitter la Juventus pour donner un nouvel élan à sa carrière, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir sur ses pas du côté de Manchester United. Si le retour de CR7 fait beaucoup d'heureux chez les Red Devils, certains ne sont pas du tout content de l'accueillir en terres mancuniennes. C'est le cas par exemple de Donny Van de Beek, comme l'a fait clairement savoir son agent Guido Albers.

Après avoir explosé à Manchester United, Cristiano Ronaldo a régné pendant neuf longues années au Real Madrid avant de migrer vers Turin du côté de la Juventus. Alors que son passage chez les Bianconeri n'est pas vraiment une grande réussite, CR7 a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Sachant qu'il aurait pu rejoindre le PSG - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a approché Jorge Mendes sans formuler la moindre offre à la Juventus - Cristiano Ronaldo a finalement fait son retour à Manchester United cet été. Une arrivée qui comble de bonheur Paul Pogba.

«Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, était une mauvaise nouvelle pour nous»

« L’arrivée de Cristiano Ronaldo ? C’est toujours bon, ça fait toujours plaisir d’avoir des joueurs comme ça, de classe mondiale. Surtout que c'est une légende du club qui revient ici. Bien sûr, c’est un plus pour tout le monde. C’est un grand. Il veut des résultats et nous aussi, donc ça matche bien et j’espère qu’il va nous apporter ce plus pour la saison » , s'est enflammé Paul Pogba au micro de Canal + le 29 aout, avant d'en rajouter une couche ce dimanche à Téléfoot : « C’est toujours un plaisir de jouer avec les meilleurs. C’est un boost pour l’équipe. Le niveau va augmenter. On souhaite que tout se passe très très bien » . Toutefois, le retour de Cristiano Ronaldo ne fait pas que des heureux à Manchester United. Comme l'a annoncé clairement l'agent Guido Albers, la signature de CR7 chez les Red Devils est une très mauvaise nouvelle pour Donny Van de Beek.

«Avec l'arrivée de Cristiano, il y aura un joueur supplémentaire au milieu de terrain»