Mercato : Pogba s'enflamme pour le grand retour de Ronaldo à Manchester !

Publié le 5 septembre 2021 à 15h00 par D.M.

Paul Pogba est revenu sur le grand retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, douze ans après son départ.

A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo a pris la décision de tourner la page Juventus. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 3 septembre dernier, le PSG avait surveillé sa situation et s’était entretenu avec son entourage. Mais finalement, l’attaquant portugais a pris la décision de retourner en Premier League. Douze ans après, Ronaldo portera le maillot de Manchester United. En effet, CR7 s’est engagé avec le club anglais jusqu’en 2023 pour le plus grand plaisir de Paul Pogba.

« C’est toujours un plaisir de jouer avec les meilleurs »