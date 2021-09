Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 7 septembre 2021 à 13h45 par D.M.

Le PSG apprécie énormément le profil de Marcelo Brozovic, qui voit son contrat avec l'Inter expirer à la fin de la saison. Mais le joueur a déjà entamé des négociations avec son club pour tenter de l'étirer.

Après avoir réalisé un mercato estival spectaculaire, Leonardo commence à se pencher sur 2022 et sur les prochaines sessions de transferts. Selon la presse italienne, le PSG a déjà identifié plusieurs coups. En effet, le club parisien aurait coché le nom de Franck Kessié (Milan AC), mais aussi de Marcelo Brozovic, deux joueurs qui voient leur contrat expirer en juin prochain. Le profil du Croate avait d’ailleurs déjà étudié par Leonardo durant l’été 2020 comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais le milieu de terrain croate est-il enclin à rejoindre le PSG ?

Brozovic déterminé à prolonger son contrat