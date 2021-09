Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en position de force pour ce coup à 0€ ?

Publié le 6 septembre 2021 à 23h10 par A.C.

Le Paris Saint-Germain aurait l’intention de revenir à la charge pour Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain.

Cet été, Leonardo a bouclé l’arrivée de plusieurs joueurs en fin de contrat... et non des moindres. Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont débarqué sans que le Paris Saint-Germain ne débourse le moindre sou en indemnité de transfert. Un pratique que Leonardo devrait utiliser à nouveau, puisqu’en Italie on parle d'un intérêt ravivé pour Marcelo Brozovic. Ce dernier a déjà été tout proche de rejoindre le PSG en 2020, avant que Leandro Paredes ne fasse capoter l’opération.

L’Inter toujours obligée de se serrer la ceinture