Mercato - PSG : Un nouveau facteur à prendre en compte pour ce coup à 0€ ?

Publié le 7 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Inter, Marcelo Brozovic serait l’une des cibles du Paris Saint-Germain pour l’été prochain.

Le mercato est à peine terminé et Leonardo planifie déjà le prochain. Comme souvent, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers la Serie A pour offrir des renforts à Mauricio Pochettino. La presse italienne assure qu’il suivrait de très près l’évolution de la situation de Marcelo Brozovic, déjà proche de rejoindre le PSG en 2020 et actuellement en fin de contrat. Après les ventes de Romelu Lukaku et d’Achraf Hakimi, les Nerazzurri semblent obligés de continuer à se serrer la ceinture et donc de dire adieu à l’international croate.

Inzaghi retient Brozovic à l’Inter