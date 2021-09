Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a pas bluffé sur cette grande star !

Publié le 7 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Pablo Longoria avait démenti pendant l’été tout intérêt de l’OM pour un retour de Franck Ribéry, l’évolution de ce dossier a confirmé les propos du président phocéen.

Le 8 juillet dernier, en conférence de presse, Pablo Longoria répondait aux spéculations faisant état d’un possible retour de Franck Ribéry à l’OM durant l’été, d’autant que l’attaquant français venait d’arriver au terme de son contrat avec la Fiorentina : « C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé », indiquait clairement Longoria, niant tout intérêt pour Ribéry. Et le président de l’OM n’a pas menti…

L’OM n’était pas en course pour Ribéry

En effet, L’Equipe a listé lundi dans ses colonnes les différents prétendants de Franck Ribéry au cours du mercato estival, et n’a pas cité l’OM parmi les écuries présentes. On retrouve le Hertha Berlin, Naples, le Hellas Vérone, la Sampdoria Gênes, Palmeiras ou encore le club turc de Karagümürk, mais Ribéry s’est finalement engagé avec Salernitana, promu en Serie A.