Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland serait déjà bouclé !

Publié le 8 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Bien que le PSG songe à lui comme le10sport.com vous l’a confié fin août dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland devrait filer du côté du Real Madrid en raison d’un pacte convenu entre le club merengue et le Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, le PSG songe à remplacer Kylian Mbappé par Erling Braut Haaland si le champion du monde tricolore décidait bel et bien de ne pas prolonger son contrat et de partir libre l’été prochain. Cependant, le Real Madrid imposerait une véritable concurrence aux dirigeants du PSG. En plus de mettre la main sur Mbappé, le Real Madrid aimerait en faire autant en prenant de vitesse le Paris Saint-Germain dans la course à la signature d’Haaland. Pour rappel, sa clause libératoire fixée à 75M€ devrait devenir effective courant 2022, laissant le loisir à ses courtisans de s’attacher ses services sans débourser une somme pharaonique lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022.

Un pacte verbal entre le Real et le Borussia pour le transfert d’Haaland ?