Mercato - PSG : Al-Khelaifi doit-il vendre Mbappé au mois de janvier ?

Publié le 8 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé n’envisage pas de prolonger avec le PSG et se rapprocherait du Real Madrid. D’après les dernières informations en provenance d’Espagne, le Bondynois n’exclurait pas de rejoindre la Casa Blanca dès cet hiver, dans le cadre d’un transfert. Une occasion à saisir pour Nasser Al-Khelaïfi ?

Après avoir affirmé ces derniers mois que Kylian Mbappé ne quitterait pas le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu promesse cet été. Malgré les offensives du Real Madrid en fin de mercato, le club de la capitale a décidé de s’assoir sur les quelques 200M€ proposés par Florentino Pérez pour conserver son champion du monde tricolore, qui est pourtant entré dans sa dernière année de contrat. À partir du 1er janvier, Kylian Mbappé pourra donc s’engager avec le club de son choix en vue de la saison 2022/23, à moins que le principal intéressé ne décide de prolonger son contrat avec le PSG d’ici-là. Un scénario peu probable à ce jour. En effet, alors qu’il entame sa cinquième saison du côté du Parc des Princes, Mbappé aurait des envies d’ailleurs et ne serait pas réceptif aux approches de ses dirigeants, pourtant disposés à lui offrir une fortune pour son renouvellement, et sa prochaine destination ne ferait aucun doute.

Un départ de Mbappé au Real… en janvier ?