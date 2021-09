Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est trouvé pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 septembre 2021 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre. A moins que le PSG ne réussisse finalement à prolonger son numéro 7, le Français devrait défendre les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG cet été. En effet, le Real Madrid aurait formulé deux offres XXL - d'environ 160M€ et 180M€ - pour faire plier le club de la capitale. Toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n'auraient accepté aucune de ces propositions. Sachant que Kylian Mbappé est engagé jusqu'au 30 juin, le Real Madrid aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec lui.

Le Real Madrid est tombé d'accord avec Kylian Mbappé