Mercato - PSG : L'issue de feuilleton Mbappé déjà connue ?

8 septembre 2021

Malgré les offres du Real Madrid, le PSG n'a pas cédé et a décidé de conserver Kylian Mbappé malgré l'échéance de son contrat qui s'achève en juin prochain. Le feuilleton n'est donc pas terminé, mais l'issue semble déjà prendre forme.

La dernière semaine du mercato estival a tourné à la folie avec le feuilleton Mbappé. En effet, le Real Madrid a transmis trois offres au PSG. La première de 160M€ a rapidement été refusée par les Parisiens ce qui a poussé les Madrilènes à revenir à la charge avec un montant revu à la hausse à hauteur de 170M€ + 10M€ avant une ultime offensive avoisinant les 200M€. Mais cela n'a pas suffi à convaincre le PSG qui n'a jamais cédé face aux offres du Real Madrid. Un comportement qui n'a pas manqué d'être commenté puisque le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin prochain et le club parisien a donc accepté de prendre le risque de laisser filer libre son numéro 7 en juin prochain. Le PSG espère toutefois convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais ce n'est clairement pas la tendance actuelle.

Mbappé au Real Madrid ? Tout le monde y croit