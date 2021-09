Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Macron… Le PSG abat ses atouts dans le dossier Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Au cours des prochaines semaines, le PSG pourrait relancer une offensive auprès de Kylian Mbappé et de ses représentants pour que l’attaquant prolonge son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Et plusieurs personnes en dehors des discussions entre les deux parties pourraient apporter leur grain de sel comme Neymar ou encore le Président de la République Emmanuel Macron.

Lors de l’ultime semaine du mercato estival, le PSG aurait pu tourner la page Kylian Mbappé, en raison de la détermination du Real Madrid de s’attacher ses services et de son passage à l’offensive avec notamment une offre de 160M€, refusée par le club de la capitale. Finalement, Mbappé est resté à Paris et devrait honorer son contrat courant jusqu’en juin prochain à moins qu’il ne soit vendu cet hiver par ses dirigeants faute d’un accord trouvé au niveau de sa prolongation de contrat. Situation à laquelle le PSG aimerait remédier, et plutôt rapidement. C’est du moins l’information que le10sport.com vous a révélé le 27 août dernier. En effet, afin de contrer les intentions du Real Madrid, l’Émir du Qatar est prêt à formuler une nouvelle offre au clan Mbappé qui pourrait faire de lui le joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar et devant Lionel Messi. Marca a confirmé ces dernières heures la volonté du PSG de repasser à l’offensive après avoir échoué lors de ses deux premières offres officielles. Et pour réussir dans son entreprise, le PSG serait prêt à user de ses réseaux et de méthodes extrasportives.

Les rôles de Neymar, de Messi et du… président Macron !

Le PSG préparerait le terrain en amont avant même de rouvrir les négociations avec le clan Mbappé. Selon Marca , Neymar pourrait jouer le premier rôle important dans ce dossier. D’une part pour la simple et bonne raison que la star auriverde aimerait que son compère d’attaque prolonge au PSG comme il l’a déjà fait savoir dans les médias ces derniers mois. Et en interne, Neymar ferait passer le même message. De plus, la venue surprise de Lionel Messi cet été pourrait également peser dans la décision finale de Kylian Mbappé d’après le média ibérique qui assure que la possibilité d’évoluer aux côtés du sextuple Ballon d’or plairait particulièrement au champion du monde tricolore, à l’instar de pouvoir former un trio de haut standing avec Neymar. Mais là ne résiderait pas les uniques points de pression du PSG. En effet, le président de la République Emmanuel Macron s’est déjà montré publiquement impliqué dans la prolongation de contrat de Kylian Mbappé qu’il a jugé comme étant importante tout en soulignant sa volonté qu’il « reste dans le championnat » français. En interne, le président Macron aurait déjà contacté le clan Kylian Mbappé et prévoirait de continuer de le faire à l’avenir.

Le PSG pourrait promettre de s’investir dans l’extrasportif de Mbappé