Mercato - PSG : Le Qatar va repasser à l’action pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 9h45 par Th.B.

Alors que le PSG prépare une méga offre à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat comme le10sport.com vous l’a dévoilé lors des derniers jours du mercato estival, la tendance a été confirmée en Espagne !

Ayant jusqu’ici échoué à inciter Kylian Mbappé à prolonger son contrat qui ne court que jusqu’en juin prochain, lui offrant la possibilité de quitter le club parisien libre de tout contrat et de rejoindre gratuitement le Real Madrid, le PSG aimerait remédier à cette situation. Comme le10sport.com vous l’a assuré ces derniers temps, le PSG a formulé une offre au clan Mbappé qui permettrait à l’attaquant de percevoir un salaire annuel de 25M€ net et s’est montré prêt, sous l’impulsion de l’Émir du Qatar d’augmenter considérablement son offre pour faire de lui le deuxième joueur le mieux payé derrière Neymar et devant Lionel Messi.

Le PSG va bien augmenter son offre pour Mbappé en octobre !