De Zerbi : Licenciement imminent, ça va bouger à l'OM ?

Amadou Diawara

Alors que la Juventus n'excelle pas cette saison, Thiago Motta serait sur la sellette. En effet, la Vieille Dame pourrait se séparer de son entraineur italien en cas de faux pas sur la pelouse de la Fiorentina ce dimanche. Et malheureusement pour l'OM, la Juve songerait à recruter Roberto De Zerbi pour remplacer Thiago Motta.

Lors de l'été 2024, Roberto De Zerbi a posé ses valises à Marseille. En effet, le coach italien a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027, avec l'OM. Malgré tout, Roberto De Zerbi pourrait ne pas faire long feu au Vélodrome.

Luis Enrique - PSG : Il annonce la fin !

➡️ https://t.co/fsJR1Fa2q5 pic.twitter.com/tXPNmGqamL — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

Thiago Motta viré ce week-end si...

Selon les informations de Sport Mediaset, Thiago Motta pourrait être remercié par la Juventus dans un avenir très proche. En effet, les hautes sphères de la Vieille Dame pourraient se séparer de leur entraineur en cas de défaite face à la Fiorentina ce dimanche en Serie A. Et les Bianconeri songeraient à remplacer l'ancien pensionnaire du PSG par Roberto De Zerbi, entre autres.

La Juventus n'a pas oublié De Zerbi

A en croire Sport Mediaset, la direction de la Juventus aurait identifié plusieurs profils pour la succession de Thiago Motta. En effet, les Turinois aurait inscrit les noms de Gian Piero Gasperini, de Roberto De Zerbi, de Roberto Mancini, de Xavi et d'Antonio Conte sur leurs tablettes. Et si son entraineur est licencié dès ce week-end, la Juve penserait à nommer Massimo Brambilla ou Francesco Magnanelli - respectivement entraîneurs de la Juve Next Gen et de la Juve Primavera - en intérim. De surcroit, Igor Tudor, actuellement libre de tout contrat, est également une piste envisagée par la Juventus. Affaire à suivre...