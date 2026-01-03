Kylian Mbappé : Le Real Madrid balance un nom pour son successeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Real Madrid affronte le Betis Séville en championnat et pour cette rencontre, Xabi Alonso va devoir faire sans son meilleur buteur, Kylian Mbappé. En effet, blessé au genou, le Français va être absent pour quelques semaines. Un coup dur pour la Casa Blanca, qui va devoir trouver une solution pour oublier Mbappé. Celle-ci pourrait déjà être trouvée.

Souffrant du genou, Kylian Mbappé avait forcé en fin d’année pour pouvoir égaler le record de Cristiano Ronaldo. Le numéro 10 du Real Madrid en paie aujourd’hui le prix fort. En effet, la blessure du Français s’est aggravée et le voilà obligé de rester sur la touche pour quelques semaines. Mbappé ne sera donc pas là ce dimanche pour affronter le Betis Séville, obligeant ainsi Xabi Alonso à trouver la solution pour remplacer son attaquant.

« Rodrygo peut jouer à tous les postes offensifs » Et si le remplaçant de Kylian Mbappé au Real Madrid s’appelait Rodrygo ? La question a été posée ce samedi en conférence de presse à Xabi Alonso. Et l’entraîneur du Real Madrid a alors répondu : « Rodrygo peut jouer à tous les postes offensifs. Il a fini en pleine forme, enchaînant de très bons matchs en fin d'année, et nous étions très satisfaits de lui ».