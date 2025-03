Kolo Muani - OM : Le transfert qui l’a convaincu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’était plus désiré par l’OM six mois seulement après son arrivée, Elye Wahi a pris la direction de l’Eintracht Francfort cet hiver. Un club avec lequel il avait déjà été en contact par le passé, avant de rejoindre le RC Lens. L’exemple de Randal Kolo Muani, passé par le club allemand, a pesé dans son choix.

Poussé vers la sortie six mois après son arrivée, Elye Wahi a été déçu de l’attitude de l’OM à son égard. Comme il l’a expliqué à L’Équipe, l’attaquant âgé de 22 ans ne pensait pas partir aussi rapidement et estime qu’il n’a pas eu sa chance à Marseille. Il est tout de même heureux d’avoir eu l’opportunité de rebondir à l’Eintracht Francfort, un club qu’il aurait déjà pu rejoindre par le passé.

« On avait déjà eu des contacts il y a deux ans mais ça ne s'était pas fait »

« Ce qui m’a convaincu de venir à Francfort ? En fait, on avait déjà eu des contacts il y a deux ans mais ça ne s'était pas fait. Je suis très content d'être là avec cette équipe et ce coach qui parle français. C'est un club qui a montré qu'il savait prendre le temps avec les jeunes. Et je veux prendre le temps », a confié Elye Wahi.

« Quand tu viens dans ce genre de Championnat, tu regardes les joueurs qui sont passés par là »

Les exemples des anciens du PSG, Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike, ont pesé positivement dans son choix de rejoindre l’Eintracht Francfort : « L’exemple de Kolo Muani a pesé dans mon choix ? Bien sûr ! Il y a Hugo (Ekitike, arrivé en février 2024) aussi qui performe bien actuellement. Quand tu viens dans ce genre de Championnat, tu regardes les joueurs qui sont passés par là. Maintenant, il faut que je me concentre sur moi. Les autres ont fait leur parcours et c'est à moi de faire le mien. Je dois progresser encore dans mon jeu dos au but par exemple. J'ai les capacités pour garder des ballons, même si je ne suis pas très grand (1,81 m). »