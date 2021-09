Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour l’après-Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Le PSG et Richarlison pourraient collaborer dès la saison prochaine puisque les agents de l’attaquant d’Everton aurait rallié Paris la semaine dernière afin de discuter de son transfert.

Au terme d’une dernière semaine de mercato rocambolesque au cours de laquelle le feuilleton Kylian Mbappé a connu maintes et maintes rebondissements, l’attaquant du PSG dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain n’a pas quitté le Paris Saint-Germain. Et ce, malgré le pressing du Real Madrid qui était passé à l’action pour le transfert de Mbappé. Le PSG a tenu bon et n’a pas plié face à la détermination merengue. D’ailleurs, certains médias ont évoqué la piste Richarlison pour succéder à Kylian Mbappé au PSG en cas d’éventuel départ de l’international français. Cependant, comme le10sport.com vous l’assurait le 24 août dernier, aucun contact n’avait été initié entre le PSG et le clan Richarlison.

Le clan Richarlison et le PSG prépareraient son arrivée