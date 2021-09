Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est sous pression pour le dossier Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Le clan Kylian Mbappé n’aurait pas apprécié la réticence des dirigeants du PSG de bloquer son transfert au Real Madrid d’après la presse espagnole. Ce qui aurait entaché la relation entre les deux parties et forcerait donc le président Nasser Al-Khelaïfi à agir. Explications.

La dernière semaine du mercato estival a été synonyme de montagnes russes en ce qui concerne le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que le PSG s’est toujours montré particulièrement contre une ventre de Mbappé, la déclaration du directeur sportif Leonardo à RMC Sport ouvrait finalement la porte à un départ de l’international français si le Real Madrid parvenait à répondre aux attentes financières du PSG qui aurait attendu entre 200 et 220M€ d’après The Athletic. Cependant, une autre de cette importance n’est jamais parvenue aux bureaux du Paris Saint-Germain d’après la branche britannique du média.

Al-Khelaïfi devra renouer les liens avec les parents de Mbappé pour son contrat…