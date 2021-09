Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La déclaration fracassante de Koeman sur un indésirable !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Parti à Besiktas au début du mois de septembre, Miralem Pjanic n’avait pas perdu de temps pour pointer du doigt sa relation avec Ronald Koeman. Quelques jours après, l’entraîneur du FC Barcelone lui a rendu la pareille.

Avec Antoine Griezmann et Samuel Umtiti, Miralem Pjanic était l’un des joueurs dont souhaitait se séparer Ronald Koeman cet été. Arrivé à l’été 2020 au FC Barcelone pour un billet de 60M€, l’ancien joueur de la Juventus n’a jamais convaincu son entraîneur. Le milieu de terrain bosniaque a même fini par passer la saison sur le banc de touche. Un temps de jeu limité, une relation inexistante avec Koeman, et un départ inévitable. Une fois le mercato terminé, Pjanic a pris la direction d’Istanbul pour s’engager avec Besiktas. Ronald Koeman est revenu sur son départ.

« On a vu qu'il y avait des joueurs meilleurs que lui »