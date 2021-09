Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez avertit déjà Camavinga !

Publié le 8 septembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

A l'occasion de la présentation officielle d'Eduardo Camavinga, Florentino Pérez n'a pas hésité à envoyer un premier message très fort à l'international français en lui rappelant qu'il arrivait dans un très grand club avec les exigences que cela implique.

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin prochain, Eduardo Camavinga aura finalement attendu la dernière journée du mercato pour s'envoler vers son nouveau club. En effet, le 31 août, le Real Madrid a officialisé le transfert du milieu de terrain français qui s'engage pour environ 35M€ avec le club merengue. Convoité par Manchester United et surtout le PSG, le joueur de 18 ans rejoint donc l'Espagne. Et pour cause, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le Real Madrid, vexé par le refus des Parisiens de vendre Kylian Mbappé, s'est finalement tourné vers Eduardo Camavinga qui n'était une priorité pour la Casa Blanca . Bien loin de ses considérations, Eduardo Camavinga, qui s'est engagé avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, n'a pas caché sa joie de rejoindre le club merengue . « Bonjour à tous. Je suis très heureux et fier d'être ici, de défendre cet écusson. Je remercie le président pour sa confiance et toute ma famille. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais ici, je ne l'aurais pas cru. Hala Madrid ! », confie-t-il à l'occasion de sa présentation officielle ce mercredi après le rassemblement de l'équipe de France Espoirs. Eduardo Camavinga change donc de dimension en rejoignant le Real Madrid. Et Florentino Pérez, qui souhaite la bienvenue à son nouveau joueur, ne manque de le rappeler à l'ancien Rennais.

Pérez annonce la couleur