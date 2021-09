Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman dévoile les raisons du départ de Griezmann !

Publié le 8 septembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors qu'Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato afin de rejoindre l'Atlético de Madrid sous la forme d'un prêt. Un départ que Ronald Koeman a tenu à justifier, d'un point de vue économique.

Confronté à une situation économique dramatique, le FC Barcelone a été contraint de s'affaiblir cet été. Le départ le plus important est bien évidemment celui de Lionel Messi qui a rejoint le PSG alors qu'il n'a pas pu prolonger au Barça compte tenu des règles en vigueur en Liga concernant l'encadrement de la masse salariale. Dans les dernières heures du mercato, Antoine Griezmann a également quitté le club blaugrana afin de retourner à l'Atlético de Madrid où il est prêté avec une option d'achat. Et pour cause, l'attaquant français disposé du salaire le plus important au sein de l'effectif du Barça. Après deux saisons poussives en Catalogne, le Champion du monde retourne donc au sein du club qui lui a permis de se relever au plus haut niveau. Et il ne sera pas regretté par Joan Laporta qui expliquait au micro d' Esport3 que « nous attendions plus de lui . »

Le départ de Griezmann était indispensable