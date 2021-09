Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga envoie un premier message fort après son transfert !

Publié le 8 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Eduardo Camavinga ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le club merengue.

C'est désormais officiel, Eduardo Camavinga est un joueur du Real Madrid. Dans les dernières heures du mercato, le club merengue a annoncé la signature du milieu de terrain du Stade Rennais qui est arrivé ce mercredi à Madrid afin de passer sa visite médicale et être présenté officiellement. Après le rassemblement de l'équipe de France Espoirs, Eduardo Camavinga s'est donc présenté en conférence de presse a livré ses premiers mots en que joueur du Real Madrid.

«Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais ici, je ne l'aurais pas cru»