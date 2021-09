Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est déjà acté !

Publié le 8 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble plus que jamais sur le départ du PSG et une arrivée au Real Madrid paraît envisageable.

Dans les derniers jours du mercato, Kylian Mbappé a animé le marché. Et pour cause, à un an de la fin du contrat de l'attaquant du PSG, le Real Madrid a transmis plusieurs offres de transfert allant jusqu'à 200M€. Mais le club parisien s'est opposé à toutes les propositions madrilènes, qui à prendre le risque de le voir filer libre dans un an. En effet, s'il ne prolonge pas son contrat, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour la saison suivante.

«Mbappé rejoindra Madrid»