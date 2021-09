Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur les offensives du PSG pour Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 11h45 par Th.B.

Bien que la presse espagnole ait révélé plus de cinq offres concrètes de contrat du PSG pour Kylian Mbappé, la vérité serait tout autre et le total bien inférieur.

Le Real Madrid resterait toujours prêt à accueillir Kylian Mbappé libre de tout contrat en fin de saison puisque le PSG a fermé la porte à son départ lors du dernier mercato estival. Le contrat de Mbappé est sujet à de réelles discussions en interne au Paris Saint-Germain et plus particulièrement dans les bureaux des dirigeants parisiens. Néanmoins, les offres du PSG pour qu’il prolonge son contrat ne seraient pas légion contrairement à ce qui a été révélé dans la presse.

Le PSG n’aurait proposé que deux offres de contrat à Mbappé !