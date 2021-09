Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut plomber… la succession de Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que le PSG pense à Erling Braut Haaland pour oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid pourrait rafler la mise grâce à deux points importants. Explications.

Le Real Madrid pourrait bien profiter du manque d’avancées entre le PSG et Kylian Mbappé au niveau de sa potentielle prolongation de contrat pour s’attacher gratuitement les services de l’attaquant parisien. En effet, Mbappé sera libre de tout contrat une fois la saison terminée si le PSG ne parvenait pas à trouver un accord avec le joueur et ses représentants pour étendre son engagement contractuel. Pour combler le potentiel vide que laisserait Kylian Mbappé s’il venait à partir libre, le10sport.com vous a confié le 25 août dernier que le PSG faisait d’Erling Braut Haaland sa cible numéro une. D’autant plus que le buteur du Borussia Dortmund devrait alors disponible sur le marché des transferts pour 75M€, montant de sa clause libératoire qui serait effective en 2022.

Le Real Madrid compte sur ses deux atouts pour le transfert d’Haaland !