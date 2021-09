Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fait déjà l’unanimité à Paris !

Publié le 11 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé comme une véritable rock star le 10 août dernier à Paris, Lionel Messi aurait déjà conquis ses coéquipiers du PSG dont Georginio Wijnaldum.

Libre de tout contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a été la première recrue estivale du PSG puisqu’il a débarqué lors de la première quinzaine du mois de juin. Depuis le début de la saison, l’international néerlandais a déjà pu effectuer plusieurs matchs avec le PSG, ce qui n’est pas le cas de tous les joueurs à être arrivés en renfort cet été puisque Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos n’ont toujours pas disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Et bien que Lionel Messi n’ait eu qu’une petite demi-heure avant la trêve internationale face au Stade de Reims, le sextuple Ballon d’or fait déjà l’unanimité auprès de Wijnaldum notamment. Et l’international néerlandais a révélé pourquoi.

« Je comprends maintenant pourquoi Frenkie de Jong a toujours fait l’éloge de Messi »