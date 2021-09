Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero affiche un énorme regret avec Antoine Griezmann !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Prêté à l’Atlético Madrid par le FC Barcelone, Antoine Griezmann semble aux anges. Sergio Agüero est revenu sur ce départ.

Arrivé au FC Barcelone en tout début de mercato, Sergio Agüero ne commence pas son aventure catalane de la meilleure des manières. À peine arrivé en Catalogne, le joueur s’est blessé au mollet, et devrait connaître une longue absence. Quelques jours plus tard, il a connu le départ de Lionel Messi, l’un de ses meilleurs amis, vers le PSG. L’Argentin est revenu sur le départ d’un autre joueur : Antoine Griezmann.

« On ne s’y attendait pas »