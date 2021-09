Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Allegri justifie le départ de Ronaldo !

Publié le 10 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo revient en terrain conquis puisqu’il s’est engagé avec Manchester United. Pour Massimiliano Allegri, son départ de la Vieille Dame était inévitable.

C’était peut-être le transfert le moins attendu de l’été, il est finalement celui qui a fait pas mal de bruit au vu de l'aura du joueur et de la portée de son retour au bercail. Douze ans après son départ au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United, le club où il s’est révélé. Entre temps, le Portugais a amassé les trophées dans tous les sens et a aussi découvert l’Italie avec la Juventus. Une histoire d’amour qui a duré 3 ans et qui devait permettre au club du Piémont de remettre la main sur la Ligue des Champions. Résultat, Cristiano Ronaldo n’a pas fait mieux qu’un quart de finale et le quintuple ballon d’or s’en est allé avec un goût d’inachevé.

« Il ne voulait plus jouer pour la Juventus »