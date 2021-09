Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus lâche ses vérités sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 septembre 2021 à 13h30 par A.M.

Quelques jours après le transfert de Cristiano Ronaldo, qui est retourné à Manchester United, Federico Cherubini, directeur sportif de la Juventus, dévoile les coulisses de cette transaction.

C'est l'un des très gros transfert de l'été. Trois ans après son arrivée, et a un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus afin de retourner à Manchester United club avec lequel il avait brillé et qui lui avait permis de se révéler au plus haut niveau. Et pourtant, ce transfert a mis du temps à se concrétiser puisque jusque dans les derniers jours du mercato, tout laissait à penser que le quintuple Ballon d'Or honorerait sa dernière année de contrat avec la Vieille Dame. Finalement, à trois jours de la fin du marché, tout s'est accéléré, et bien que Manchester City semblait tenir la corde, ce sont bien les Red Devils qui ont raflé la mise pour un transfert estimé à 15M€ payable en cinq fois avec des bonus qui pourront atteindre la somme de 8M€. Interrogé sur ce feuilleton, Federico Cherubini lâche ses vérités.

La Juve regrette le timing des négociations...

Dans les colonnes de Tuttosport , le directeur sportif de la Juventus s'est ainsi prononcé sur la rapidité des négociations pour ce transfert : « Mendes au travail depuis juin ? C'est vrai, mais avec des signaux différents. Je ne veux pas être hypocrite et dire que la gestion de la situation de Ronaldo le 28 août a été agréable, si elle avait eu lieu un mois plus tôt, cela aurait été mieux pour tout le monde. Nous nous en sommes occupés trois jours avant la fin des négociations, mais le seul risque potentiel était qu'un joueur comme Kean ne soit pas disponible dans la dernière semaine du marché. Ils disent : "eh, mais la Juve n'était pas prête à remplacer Ronaldo, ils auraient dû prendre des précautions plus tôt". Je réponds : il y a des moments qui ne peuvent pas être gérés, je veux dire : tous les joueurs n'attendent pas jusqu'au 31 août pour comprendre si Ronaldo part ou reste. J'aimerais vous rappeler que ces dernières années, nous avons souvent payé pour mettre fin à une relation avec un joueur. Je dois dire que, comme dans toutes les transactions, il y a toujours quelque chose qui aurait pu être mieux fait, mais je sais aussi qu'avec d'autres clubs, nous n'aurions même pas pu obtenir une compensation . »

... mais se réjouit d'avoir négocié avec Manchester United