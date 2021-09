Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La dernière recrue déclare sa flamme à Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 septembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Nuno Mendes a déjà eu la chance de côtoyer un certain Cristiano Ronaldo en sélection du Portugal, et l’ancien joueur du Sporting Lisbonne se confie sur son compatriote star.

Longtemps en quête d’un nouveau latéral gauche cet été, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Nuno Mendes (19 ans). Le jeune international portugais est arrivé en provenance du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat avoisinant les 45M€, et son statut de grand espoir devrait lui permettre d’être titulaire, d’autant qu’il a déjà l’expérience des gros matchs en sélection national avec un certain Cristiano Ronaldo. Et le nouveau joueur du PSG lui déclare d’ailleurs sa flamme dans un entretien accordé au Parisien .

« Ronaldo m’a beaucoup aidé »