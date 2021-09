Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien frappé un énorme coup cet été !

Publié le 10 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de son compatriote Nuno Mendes, Pedro Miguel Pauleta s'enflamme pour le latéral gauche portugais.

Comme à son habitude, Leonardo a réservé une surprise de dernière minute lors du mercato en attirant Nuno Mendes, cerise sur le gâteau parisien déjà bien fourni. En effet, le très jeune latéral gauche portugais (19 ans) a été prêté par le Sporting avec une option d'achat et sera probablement titulaire dans le couloir gauche de la défense parisienne. Et pour Pedro Miguel Pauleta, le PSG a bien réalisé un très joli coup.

«C’est le présent et le futur pour le Paris Saint-Germain»