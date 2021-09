Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Cette annonce lourde de sens sur l’arrivée de Messi !

Publié le 9 septembre 2021 à 10h15 par Th.B.

Lionel Messi est arrivé au PSG et y évoluera lors des deux prochaines saisons avec une troisième en option. Ancienne icône du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta voit d’un bon oeil la venue du sextuple Ballon d’or pour la progression de Kylian Mbappé notamment.

À la surprise générale, le FC Barcelone annonçait le 5 août dernier ne pas pouvoir prolonger le contrat de Lionel Messi malgré la volonté du sextuple Ballon d’or de s’engager de nouveau avec son club de coeur. Les problèmes financiers du Barça l’ont contrait à aller voir ailleurs et a signé au PSG et ce, gratuitement. Depuis, Lionel Messi n’a uniquement effectué un bout de match avec le PSG face au Stade de Reims (2-0) et seulement aux côtés de Kylian Mbappé puisque l’Argentin était entré en jeu à la place de Neymar. Néanmoins, selon la légende parisienne Pedro Miguel Pauleta, les trois attaquants devraient bien s’entendre et en ce qui concerne Mbappé, le champion du monde devrait bien progresser avec Messi.

Mbappé va «être obligé de s’adapter», mais va «beaucoup grandir avec Messi» selon Pauleta !