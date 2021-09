Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann révèle le rôle clé de Simeone pour son départ !

Publié le 9 septembre 2021 à 9h30 par A.D.

Après deux saisons compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de faire son retour à l'Atlético. Comme l'a reconnu le Français, Diego Simeone a été décisif pour son rapatriement chez les Colchoneros.

Passé tout près de rejoindre le FC Barcelone à l'été 2018, Antoine Griezmann a finalement rejoint le club blaugrana un an plus tard. Toutefois, son passage au Barça ne s'est pas du tout passé comme il l'aurait imaginé. En grande difficulté sous les couleurs catalanes, Antoine Griezmann a décidé de revenir sur ses pas et de faire son retour à l'Atlético cet été. Et comme l'attaquant de 30 ans l'a expliqué lui-même, Diego Simeone l'a conforté dans son choix de retrouver les Colchoneros .

«C'est aussi grâce à lui»