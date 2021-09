Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann lâche un premier message XXL après son départ !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h30 par H.G. mis à jour le 8 septembre 2021 à 21h31

Alors qu’il a officiellement été présenté ce mercredi par l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a confié toute sa joie après être revenu au sein du club madrilène.

Ses deux années au FC Barcelone resteront telle une parenthèse à oublier. En effet, parti en 2019 en Catalogne, Antoine Griezmann a effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid dans les dernières minutes de cette fenêtre estivale des transferts par le biais d’un prêt avec option d’achat. Et le nouveau numéro 8 des Colchoneros n’a clairement pas caché sa joie d’être revenu au sein de l’écurie entrainée par Diego Simeone au moment de livrer sa première interview aux médias officiels de l’Atlético de Madrid.

« La meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années »