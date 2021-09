Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cristiano Ronaldo a tout gagné en choisissant Manchester United !

Publié le 8 septembre 2021 à 21h10 par A.C.

Le choix de retrouver Manchester United et l’Angleterre semble déjà s’être révélé payant pour Cristiano Ronaldo... mais pas sur le plan sportif, pour le moment.

En 2018, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde en choisissant de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Pourtant, en Italie le Portugais a gagné plus que des titres ! Le régime fiscal transalpin avantage en effet les capitaux étrangers, qui doivent donc payer un montant fixe et relativement bas, quel que soient leurs revenus. Ainsi, Cristiano Ronaldo a versé près de 100.000€ par an au fisc italien, alors même qu’il gagnait 31M€ net par an rien qu’avec son contrat à la Juventus. Un avantage qui a pris fin cet été, puisque le quintuple Ballon d’Or a décidé de quitter La Vieille Dame pour retrouver son ancien club de Manchester United.

0 taxes pour Cristiano Ronaldo en Angleterre