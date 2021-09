Foot - Mercato

Mercato : La grande annonce de Bale sur le retour de Ronaldo à Manchester United !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Plus de dix ans passés éloigné de la pelouse d’Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour chez les Red Devils cet été et devrait connaître de nombreux succès selon son ex-coéquipier Gareth Bale.

Après trois saisons passées à la Juventus qui n’ont pas été débouché sur le succès attendu sur le plan continental puisque la Vieille Dame n’a jamais soulevé la Ligue des champions pendant cette période, ni même atteint le dernier carré de la compétition, Cristiano Ronaldo a décidé de tourner la page. Après le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, le quintuple Ballon d’or n’a pas souhaité connaître une énième expérience et a fait le choix de revenir à United là où il s’est révélé aux yeux de toute l’Europe. Onze ans après son départ, CR7 est de retour à Old Trafford en arborant la tunique des Red Devils. Et pour son ancien compère d’attaque au Real Madrid en la personne de Gareth Bale, ce retour devrait plus que simplement fonctionner.

« Je suis certain qu’il va revenir, réussir et marquer beaucoup de buts »