Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cette nouvelle sortie de taille sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 septembre 2021 à 1h30 par A.C.

Après trois années passées en Italie, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus pour retrouver son ancien club de Manchester United.

Son avenir a fait parler les médias du monde entier pendant des longs mois et finalement, Cristiano Ronaldo a attendu les derniers jours du mercato estival pour se décider. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, le Portugais a quitté la Juventus pour retrouver Manchester United et la Premier League, qu’il avait quitté en 2009. Un choix qui encore une fois fait énormément discuter, avec certains observateurs qui assurent que la Juventus a perdu très gros, tandis que d’autres estiment que c’est Cristiano Ronaldo qui aurait fait le mauvais choix.

« Cristiano a choisi de partir, mais ça ne changera rien »