Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace colossale se précise pour Kamara !

Publié le 7 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat à l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble intéresser de plus en plus de clubs à l'étranger.

C'est l'un des gros dossiers que Pablo Longoria devra régler au cours des prochains mois. Essentiel dans le dispositif de Jorge Sampaoli et très apprécié par les supporters, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Une situation qui ne plait pas du tout au président de l'Olympique de Marseille, qui a essayé de pousser Kamara vers la sortie dans les derniers jours du mercato. Ce dernier aurait toutefois refusé toute offre, notamment celles de Newcastle et de Wolverhampton, afin de rester à l'OM et pouvoir potentiellement négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.

Kamara, le nouveau coup à 0€ de la Juventus