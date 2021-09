Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Paul Pogba aurait déjà choisi son prochain club !

Publié le 8 septembre 2021 à 20h45 par La rédaction

Paul Pogba devrait disputer sa dernière saison sous les couleurs de Manchester United et partir libre l’été prochain. Et entre le PSG et le Real Madrid, le Français semble prioriser le club espagnol.

Paul Pogba a été l’une des attractions de ce mercato estival, mais il n’a finalement pas bougé de Manchester United. L’international français n’était pas contre l’idée de rejoindre le PSG mais le club parisien devait absolument vendre et ne l’a pas fait comme il l’espérait. Alors que le Real Madrid l’a également dans le viseur depuis plusieurs années, la Maison Blanche a de son côté priorisé la piste menant à Eduardo Camavinga et a conclu le dossier en quelques heures pour une somme bien inférieure à ce qu'aurait coûté l'arrivée de Paul Pogba.

Le Real Madrid favori pour Pogba ?