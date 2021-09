Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pourrait tout changer pour Haaland !

Publié le 8 septembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait l’avantage sur le PSG et les autres clubs intéressés par Erling Braut Haaland selon la presse espagnole, Mino Raiola serait susceptible de changer la donne dans cette opération en raison de la commission qu’il réclamerait. Explications.

Particulièrement connu dans le monde du mercato pour les importantes commissions qu’il réclame pour les transferts de certains de ses clients, Mino Raiola ne devrait pas changer ses habitudes en ce qui concerne le futur club d’Erling Braut Haaland. En effet, amené à quitter le Borussia Dortmund en raison de sa clause libératoire fixée à 75M€ et qui sera effective en 2022, le buteur norvégien semble être promis au Real Madrid malgré la volonté du PSG de l’accueillir dans le cas où Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat et quittait le Paris Saint-Germain libre à la fin de la saison. C’est en effet l’information que le10sport.com vous a communiqué fin août.

Le Real Madrid refuserait de négocier avec Raiola pour sa commission !