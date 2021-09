Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un rôle de Zidane dans son transfert ? La réponse de Camavinga !

Publié le 8 septembre 2021 à 19h00 par A.M.

Nouveau joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga a été interrogé sur le rôle éventuel de Zinedine Zidane dans son choix de rejoindre le club merengue.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United, Eduardo Camavinga a finalement rejoint le Real Madrid le dernier jour du mercato. Ce n'est toutefois pas réellement une surprise puisque le club merengue suit le milieu de terrain français depuis plusieurs années et déjà à l'époque, Zinedine Zidane voulait le recruter pour renforcer l'entrejeu merengue. Et bien que Carlo Ancelotti soit désormais sur le banc du Real Madrid, l'ancien numéro 10 des Bleus a-t-il pu influencer Eduardo Camavinga ? A l'occasion de sa présentation, le joueur de 18 ans a d'ailleurs été interrogé à ce sujet.

Camavinga évoque les coulisses de son transfert