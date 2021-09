Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme témoignage sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a frappé un gros coup été sur le marché des transferts avec l’arrivée de Lionel Messi, l’une des partenaires commerciaux du club de la capitale se prononce sur l’impact d’un tel renfort sur le plan financier.

Initialement parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a finalement été bloqué par le manque de moyens financiers du club catalan, et a fini par partir libre. L’attaquant argentin s’est engagé avec le PSG, qui a donc raflé la mise début août dans ce dossier XXL, et ce transfert a logiquement fait couler beaucoup d’encre à travers le monde. D’ailleurs, ses répercussions pour les partenaires commerciaux du PSG sont également colossales…

« 100M€, c’est spectaculaire ! »