Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le départ de Griezmann !

Publié le 9 septembre 2021 à 1h00 par A.D.

Dans les ultimes instants du mercato estival, l'Atlético est parvenu à rapatrier Antoine Griezmann. Selon Diego Forlan, le retour du champion du monde français mènera les Colchoneros de Diego Simeone vers le titre de champion d'Espagne.

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone a dû laisser filer Lionel Messi, mais également Antoine Griezmann. En effet, Joan Laporta a rendu le champion du monde français à l'Atlético dans les derniers instants du mercato estival. Et à en croire Diego Forlan, les Colchoneros ont réalisé une très grosse opération en bouclant le retour d'Antoine Griezmann. Selon l'ancienne gloire de Madrid, l'attaquant de 30 ans offrira le titre en Liga au club emmené par Diego Simeone.

«L'Atlético a réalisé un super recrutement avec le coup de grâce Griezmann»