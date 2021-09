Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum se livre sur son adaptation au club !

Publié le 9 septembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Arrivé librement depuis Liverpool cet été, Georgino Wijnaldum vient renforcer le milieu du PSG. Le Néerlandais se livre sur ses débuts.

Première recrue du mercato XXL du PSG cet été, Georgino Wijnaldum est déjà bien ancré dans les plans de Mauricio Pochettino. Le milieu de terrain de 30 ans a connu 4 titularisations en Ligue 1, sur les 4 matches jouées par le PSG. Il s’est livré sur ses premiers pas dans la capitale.

Wijnaldum ravi de son nouveau challenge