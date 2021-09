Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur la succession de Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 23h10 par A.C.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant.

S’il est resté au Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé semble avoir décidé son avenir. En fin de contrat, il ne souhaiterait toujours pas prolonger et pourra donc négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, avec le Real Madrid dans le viseur. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux profils très appréciés au sein du PSG pour remplacer Mbappé, mais d’autres noms ont été évoqués. C’est le cas de Lautaro Martinez, champion d’Italie avec l’Inter la saison dernière et sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Il n’y a pas encore de prolongation, mais c’est vrai que nous y travaillons avec l’Inter »