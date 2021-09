Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real… Nouvelle annonce retentissante sur une arrivée de Haaland !

Publié le 9 septembre 2021 à 8h15 par La rédaction

Erling Haaland sera l'une des grandes attractions du prochain mercato estival, et c’est bien le PSG qui pourrait rafler la mise malgré la concurrence.

Déjà courtisé lors du dernier mercato estival, Erling Haaland est toujours un joueur du Borussia Dortmund. Mais les convoitises devraient très vite resurgir lors du prochain marché des transferts. Si le club de la Ruhr l’a retenu pour cette saison, nul doute qu’il sera très difficile, voire impossible, de résister aux offres des grosses écuries européennes comme le Real Madrid, le PSG ou le Bayern Munich. Comme vous l'a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland apparaît comme la priorité des Parisiens en cas de départ de Kylian Mbappé.

« Si Mbappe part à Madrid, le PSG se tournera sûrement vers Haaland pour combler ce vide »