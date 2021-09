Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, Pérez a tranché !

Publié le 9 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid chercherait à frapper très fort sur le marché des transferts pour le mercato estival de 2022 en bouclant à la fois les arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland.

Très discret en 2020 ou seuls des départs ont été effectués et lors du dernier mercato estival où David Alaba est arrivé libre de tout contrat et qu’Eduardo Camavinga a débarqué en toute fin de mercato, le Real Madrid devrait être omniprésent lors de la prochaine session estivale des transferts. En effet, d’après certains médias britanniques et ibériques, trois grandes stars seraient susceptibles de débarquer au Real Madrid.

Mbappé ET Haaland ou Lewandowski ainsi que Paul Pogba !