Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite dans le viseur d'Ancelotti ?

Publié le 9 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Le Real Madrid souhaite recruter des jeunes joueurs pour remplacer des cadres vieillissants. Outre Mbappé et Haaland, un jeune joueur de Fulham serait pisté.

Le Real Madrid repose sur un effectif composé de cadres très expérimentés : Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema ont tous plus de 30 ans mais restent des joueurs importants au sein du club madrilène. Cette génération a tout gagné, et un nouveau cycle paraît de plus en plus envisageable pour le club de la capitale espagnole. Alors Florentino Pérez s’active pour dénicher les futures stars, les Galactiques 3e génération. Haaland et Mbappé sont les noms les plus cités.

Une concurrence rude pour Fabio Carvalho