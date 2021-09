Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer aurait décidé de faire une fleur à Leonardo !

Publié le 10 septembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Pourtant dans le viseur de Manchester City qui aurait finalement refusé de casser sa tirelire pour son transfert, Nuno Mendes n’aurait pas fait trembler Manchester United qui a fait le choix de placer sa confiance en ses latéraux d’après Fabrizio Romano. Laissant donc le champ libre au PSG de boucler son prêt.

Grâce à la sixième et ultime recrue estivale, Leonardo a enfin pu mettre la main sur son défenseur gauche, un poste que le directeur sportif du PSG aurait voulu renforcer pendant la totalité du mercato. L’heureux élu a donc été Nuno Mendes, international portugais âgé de 19 ans, qui a notamment été prêté au PSG pour la totalité de la saison sans option d’achat obligatoire qui est fixée à 40M€. C’est en effet l’information que Fabrizio Romano a rappelé ce jeudi, laissant entendre que le PSG devrait donc rediscuter avec le Sporting Lisbonne de l’indemnité du transfert à l’avenir si le souhait du club était de s’attacher ses services à un montant inférieur à celui de l’option d’achat.

United n’aurait jamais été un danger pour Nuno Mendes