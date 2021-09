Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende s’enflamme pour une recrue estivale de Leonardo !

Publié le 9 septembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Recruté en toute fin de mercato, Nuno Mendes (19 ans) est une bonne pioche de Leonardo d’après Pedro Miguel Pauleta. La légende du PSG n’a pas manqué de souligner la belle marge de progression de l’international portugais.

Pendant la totalité du mercato estival, le PSG s’est renforcé à chacune des lignes de son effectif. Néanmoins, et alors que ce poste aurait été une priorité qu’il s’était fixée, Leonardo n’a pu ou su mettre la main sur un latéral gauche que lors des ultimes heures du marché en recrutant en prêt d’une saison avec option d’achat Nuno Mendes. L’international portugais de 19 ans a quitté le Sporting Lisbonne où il avait fait ses classes chez les équipes jeunes et où il a pu connaître ses premières sélections chez les Espoirs au Portugal et avec la sélection. Pour son compatriote Pedro Miguel Pauleta, légende du PSG, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup avec Nuno Mendes.

Pauleta ne tarit pas d’éloges pour Nuno Mendes !