Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture dans ce dossier à 0€ !

En fin de contrat le 30 juin, Franck Kessie aurait du mal à s'entendre avec le Milan AC pour prolonger. Alors que le PSG serait en embuscade, l'international ivoirien serait prêt à signer à Paris. En revanche, Franck Kessie aurait d'ores et déjà recalé Tottenham.

Franck Kessie pourrait ne plus faire long feu au Milan AC. Alors qu'il sera libre de tout contrat le 1er juillet, le milieu de terrain ivoirien ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec sa direction. Et comme l'a annoncé Daniele Longo, Franck Kessie aurait refusé la dernière offre des Rossoneri , mais serait toujours prêt à rempiler à ses conditions. « Je ne sais pas si (Franck) Kessie va rester, après avoir refusé la dernière offre du Milan (5M€ pour les 2 premières années, 5,5M€ pour la troisième année, 6,5M€ pour la quatrième et la cinquième). Je pense que le joueur aimerait rester, mais aux conditions de son entourage » , a confié le journaliste de Calciomercato.com à Milan Posts .

«Franck Kessie a refusé Tottenham et est à l'écoute du PSG»